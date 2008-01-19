Черновецкий настаивает, что получил в пах первым

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО рассказал неправду. По словам мэра, министр первым ударил его в пах и в лицо.

Об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня в ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Интер», комментируя сегодняшний инцидент с Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны он «выступил с инициативой по поводу того, чтобы земельные участки не крали». «Я говорил о том, что депутаты в большом количестве влияют на решение разных вопросов. Я также сказал, что есть давление на глав администраций и мэров городов - это нечестные силовые руководители, которые, работая с жуликами-инвесторами будто бы под милиционеров, нуждающихся в квартире, требуют отведения земельных участков, которые не положены по закону», - рассказал мэр Киева.

Как рассказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, на заседании СНБО он «сказал, что он (Ю.ЛУЦЕНКО) требовал у меня земельный участок стоимостью несколько миллионов долларов в присутствии четырех мужчин. Причем на мой отказ он угрожал посадить моего сына».

Он отметил, что после этого заседание СНБО продолжалось и все было спокойно.

"После заседания СНБО он (Ю.ЛУЦЕНКО) выскочил из толпы и ударил меня дважды. В места, которыми мужчины обычно гордятся, и ударил кулаком в лицо. И его сразу оттеснили несколько министров и глав администраций", - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

"Я, естественно, потянулся дать ему сдачи, но, к сожалению, мне такая возможность не представилась”, - отметил мэр. “Это же ужас! – отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. - Что делать стране, в которой министр в присутствии всех главных лиц в стране бьет кулаком в лицо и в пах мэра одного из городов? Я не давал ему землю и не дам ему земли".

По словам мэра, он сейчас чувствует себя нормально, и у него «все в порядке».