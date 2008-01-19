Черновецкий настаивает, что получил в пах первым

01:25, 19 января 2008
Общество
7717

"Я, естественно, потянулся дать ему сдачи..."

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО рассказал неправду. По словам мэра, министр первым ударил его в пах и в лицо.

Об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня в ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Интер», комментируя сегодняшний инцидент с Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны он «выступил с инициативой по поводу того, чтобы земельные участки не крали». «Я говорил о том, что депутаты в большом количестве влияют на решение разных вопросов. Я также сказал, что есть давление на глав администраций и мэров городов - это нечестные силовые руководители, которые, работая с жуликами-инвесторами будто бы под милиционеров, нуждающихся в квартире, требуют отведения земельных участков, которые не положены по закону», - рассказал мэр Киева.

Как рассказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, на заседании СНБО он «сказал, что он (Ю.ЛУЦЕНКО) требовал у меня земельный участок стоимостью несколько миллионов долларов в присутствии четырех мужчин. Причем на мой отказ он угрожал посадить моего сына».

Он отметил, что после этого заседание СНБО продолжалось и все было спокойно.

"После заседания СНБО он (Ю.ЛУЦЕНКО) выскочил из толпы и ударил меня дважды. В места, которыми мужчины обычно гордятся, и ударил кулаком в лицо. И его сразу оттеснили несколько министров и глав администраций", - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

"Я, естественно, потянулся дать ему сдачи, но, к сожалению, мне такая возможность не представилась”, - отметил мэр. “Это же ужас! – отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. - Что делать стране, в которой министр в присутствии всех главных лиц в стране бьет кулаком в лицо и в пах мэра одного из городов? Я не давал ему землю и не дам ему земли".

По словам мэра, он сейчас чувствует себя нормально, и у него «все в порядке».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter