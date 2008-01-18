На украинско-польской границе до сих пор очереди грузовиков

В пункте пропуска “Ягодин – Дорохуск” на украинско-польской границе до сих пор очереди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, польские автоперевозчики заблокировали движение всего транспорта на подъездных путях с польской стороны к пункту пропуска “Дорохуск-Ягодин” (украино-польский участок границы). Они требуют увеличить количество работников польской таможни, поскольку пункт пропуска работает очень медленно. Из-за этого образуются очереди как с украинской, так и с польской сторон.

В Гостаможслужбе Украины отмечают, что очереди на границе образуются именно из-за медлительности польских таможенников.

Сейчас движение в пункте пропуска “Ягодин–Дорохуск” заблокировано. По просьбе украинской стороны происходит пропуск рейсовых автобусов и отдельных автомобилей.

Гостаможслужбой Украины предпринят комплекс мер, направленных на урегулирование ситуации с перемещением грузов и транспортных средств через украинско-польскую границу, в частности путем регулирования и перераспределения грузопотока через все пункты пропуска, расположенные на этом участке границы. Это, по мнению таможенников, позволит ускорить пересечение границы транспортными средствами и частично урегулировать ситуацию в пунктах пропуска.

С целью налаживания бесперебойной работы п/п “Ягодин-Дорохуск” Государственная таможенная служба Украины обратилась также к Таможенной службе Республики Польша с просьбой выяснить причины ситуации, сложившейся в этом пункте пропуска, и способствовать быстрейшему ее урегулированию.

Как сообщал УНИАН, 17 января Государственная таможенная служба Украины рекомендовала украинцам выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе из-за больших очередей в п/п “Ягодин – Дорохуск”.