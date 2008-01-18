В Керченском проливе сел на мель российский танкер с мазутом

В Керченском проливе сел на мель танкер «Мармара Марине» (флаг Российской Федерации) c грузом газолина (2445 тонны) и мазута (2899 тонны). Экипаж танкера – 12 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в автономии, информация о том, что танкер сел на мель, поступила керченским спасателям накануне днем. «Пробоины и утечки нет, угроза экологии отсутствует», - уверяют в ведомстве.

Вечером 17 января к танкеру направился танкер «Рероел-3» под флагом РФ. Планируется откачка части груза на «Рероел-3», после чего будет проводиться снятие танкера «Мармара Марине» с мели.