На выходных синоптики обещают снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в восточных областях и Карпатах 6-11° мороза, на Южном побережье Крыма 0-5° тепла; днем ожидается от 3° мороза до 2° тепла, в южной части и западных областях 2-7° тепла.

19-20 января в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в западных областях днем кое-где с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. 19 января в восточных областях, Крыму и Приазовье, а днем 20 января – в большинстве северных областей будет без существенных осадков. Местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер будет преобладать юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях ночью 3-8° мороза, 19 января до 10° мороза, днем 0-5° мороза; в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях – ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 19 января 1-6° мороза, в центральных областях до 9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. 20 января ночью прогнозируют от 4° мороза до 1° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 5-7° тепла.

21-22 января ожидаются кратковременные осадки. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, на юге страны, Закарпатье, 21 января и в Прикарпатье 4-9° тепла; в восточной части – ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.

В Киеве и Киевской области 18 января облачно, без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

19-20 января в Киевской области облачно с прояснениями. 19 января умеренный мокрый снег, 20 января ночью небольшой мокрый снег, днем – без существенных осадков. Местами прогнозируют туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура 19 января ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла. 20 января ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

21-22 января временами возможны осадки. Температура ночью – от 1° мороза до 1° тепла, днем 2-4° тепла.