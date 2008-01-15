Черновецкий предложит инвесторам «Троицкого» компенсацию

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжения, которым предусмотрен ряд мероприятий для обеспечения разрешения ситуации, сложившейся вокруг строительства торгово-развлекательного комплекса «Троицкий» перед Национальным спортивным комплексом «Олимпийский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления из физической культуре и спорту.

Управление напоминает, что реконструкция стадиона, который не является собственностью города, в значительной степени тормозится в результате строительства торгово-развлекательного комплекса на передстадионной площади, которое осуществляет ООО «Юджин». Строительство препятствует созданию условий для свободного пропуска участников соревнований и зрителей к спортивному комплексу.

Распоряжением Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, отметили в управлении, предусмотрено создать рабочую группу с привлечением экспертов, консультантов, специалистов для урегулирования имущественных и земельных вопросов, связанных со сносом объекта незавершенного строительства, и решено обратиться к ООО «Юджин» с предложением о компенсации стоимости объекта.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей финала Евро-2012, если не будет демонтирован ТРЦ «Троицкий» перед стадионом.

В конце августа 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, направленный на обеспечение подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Этим указом, в частности, В.ЮЩЕНКО поручил Кабмину и КГГА принять меры по демонтажу объекта строительства торгово-развлекательного комплекса “Троицкий” на Троицкой площади возле НСК «Олимпийский» в городе Киеве.

Справка УНИАН. Владельцем ТРЦ «Троицкий» является ЗАО «Нест-Ханнер», созданное украинским ОАО “НЕСТ» и литовским ОАО «HANNER».

Суммарный объем инвестиций в строительство ТРЦ составляет 95 млн. дол.

Введение ТРЦ в эксплуатацию планировалось на февраль-март 2007 года.