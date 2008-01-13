Сегодня задобрите щедровальников и накройте богатый стол

13 января в Украине празднуют старый Новый год или Маланку.

Маланка-вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Месяцем известить хозяев о последующих торжествах и отметить празднование, которые в народе так и называют - Маланка.

Так, существует поверье, что для верующих людей в Новогоднюю ночь раскрывается небо, и они могут просить все, чего пожелают. Нечистая сила этой ночью чувствует себя неуверенно, и до Крещения будет пытаться причинить людям какое-либо зло.

Поэтому, говорят, необходимо задобрить щедровальников - и тогда год будет богатым. По давней традиции, новогодние обходы меланкарей, как и рождественских колядовальников, проходили после заката Солнца, то есть тогда, когда владычествует всякая нечистая сила. Раньше ходили от дома к дому, не обходя ни одного хозяина.

Закончив ритуальный обход, они утром шли на перепутье сжигать «Деда» или «Дидуха» - снопы соломы, стоявшие на покутье от Святого вечера до Нового года, потом прыгали через костер. Это должно было очистить их от общения с нечистой силой.

За древним мифом, кроме сына, во всеединого Лада, верного побратима бога Луны, была еще дочь, которую все называли Маланкой за ее красоту и обворожительность.

Однажды, когда Князь-Месяц был на охоте, свирепый змей похитил из серебряного терема Маланку и спрятал в подземное царство. Освободил ее славный богатырь Безпальчик-Васильчик, который на ней и женился.

Поэтому на Щедрый Вечер еще празднуют Василия: в жертву приносят свинью, которая считается месячным животным, а Васильчик стал покровителем этих животных.

За народными обычаями, на Маланку готовили свиные внутренности, по ним ворожили, каким будет урожай, а из свиных ножек варили «дрыглю», чтобы у людей не болели ноги. Чествовали Маланку за как можно более богатыми столами.