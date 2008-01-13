В поселке Коммунист-1 замерзли четыре студенческих общежития

12 января в поселке Коммунист-1 Харьковского района на территории учебного городка Харьковского национального аграрного университета им. В.В.Докучаева произошло замерзание системы отопления в восьмиэтажных общежитиях №№ 2,3,4,5.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жильцы общежитий до 21 января находятся на рождественских каникулах. К аварийно-восстановительным работам привлечено 6 бригад коммунальных служб (30 человек, 6 ед. техники).

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Харьковской области.