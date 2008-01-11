Ощадбанк в Сумах ввел талонную систему и объявил выходные дни рабочими

Для облегчения работы с вкладчиками Сумское областное управление «Ощадбанка» ввело талонную систему посещения своих филиалов и сделало следующие выходные рабочими для своих сотрудников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Суммах сообщила и.о. начальника Сумского областного управления ОАО "Государственный ощадный банк Украины" Любовь ТАРАНЕНКО.

По ее словам, такие мероприятия осуществлены с целью облегчения работы по формированию “Реестра вкладчиков сбережений граждан” и ускорения выплат гражданам компенсаций.

"Чтобы избежать очередей и суматохи возле банковских касс, региональное отделение “Ощадбанка” приняло решение ввести талонную систему. Люди будут получать талоны посещения, по которым их в тот же день будут вносить в "Реестр вкладчиков сбережений граждан". Эта система уже внедрена в Сумах, Шостке, Конотопе, Глухове и постепенно распространится на все 167 отделений “Ощадбанка” в Сумской области. Суббота и воскресенье для нас будут рабочими днями, а работа всех отделений банка в регионе продлена», - сказала Л.ТАРАНЕНКО.

По ее словам, за первые три дня в Сумской области в "Реестр вкладчиков сбережений граждан" уже занесено свыше 14 тысяч вкладчиков, а в регион уже поступил первый транш компенсационных средств из государственного бюджета. Поэтому свою долю из первых выделенных государством 198 млн. долларов США отныне уже получают и жители Сумской области.

«В целом на сегодня в Сумской области насчитывается 1 млн. 440 тыс. 096 счетов вкладчиков Сбербанка СССР, по которым нужно будет выплатить 3,5 млрд. грн. В городе Сумы таких счетов около 350 тысяч. Но с составлением Реестра эти цифры будут меняться», - отметила Л.ТАРАНЕНКО.

В свою очередь, заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Александр ЦУПРО сообщил, что все райгосадминистрации получили поручение председателя ОГА Павла КАЧУРА «держать под контролем процесс выплаты сбережений вкладчикам Сбербанка СССР». По его словам, областная власть контролирует также охрану общественного порядка вблизи и непосредственно в отделениях “Ощадбанка”: для обеспечения правопорядка привлечены подразделения УМВД, патрульной службы, участковые инспекторы. Благодаря этому в очередях не зафиксированы серьезные нарушения общественного порядка.

Сумское облуправление “Ощадбанка” открыло также “горячую телефонную линию” для получения населением информации относительно компенсационных выплат. По словам начальника отдела депозитов и компенсационных выплат областного управления "Ощадбанка” Наталии СТАРКОВОЙ, отныне, позвонив по телефону по специальному номеру в Суммах, любой житель региона получит консультацию относительно условий и механизма внесения вкладчиков Сбербанка СССР в "Реестр вкладчиков сбережений граждан", возвращения вкладов, облигаций государственного займа 1982 года, сертификатов Сбербанка СССР и тому подобное.