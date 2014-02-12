В "Борисполе" усилили охрану после попытки харьковчанина угнать самолет в Стамбуле
В столичном аэропорту "Борисполь" усилены меры безопасности
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Так, периметр аэропорта патрулирует усилена вооруженная охрана, а все автомобили и всех работников аэропорта проверяют гораздо тщательнее, чем раньше.
Усиленный контроль ввели после инцидента на рейсе Харьков-Стамбул, когда один из пассажиров сообщил о взрывчатке и необходимость направить самолет в Сочи, а также по рекомендации антитеррористического центра СБУ - из-за угрозы терактов.
Читайте такжеМИД: Турция расследует дело о попытке захвата украинцем самолета Харьков-Стамбул Для пассажиров дополнительных проверок не вводят, но на рейсы в Россию запрещают брать с собой любую жидкость. Кроме того, в самом аэропорту увеличилось количество собак, которые ищут взрывчатку.
"Перед вами помещение КПП, там размещен наряд службы авиационной безопасности и рядом с ним вооруженный работник милиции. Также мы уплотнили патрулирование силами авиационной безопасности ограждения по периметру. Уплотнили работу специалистов кинологической службы", - перечислил заместитель директора ГП "Аэропорт Борисполь" Игорь Касьяненко.
Читайте такжеУкраинца, пытавшегося захватить самолет арестовали в СтамбулеНапомним, что вечером 7 февраля нетрезвый харьковчанин пытался заставить экипаж самолета Боинг-737-800 изменить маршрут и направиться в Сочи, где в тот вечер проходила церемония открытия Зимней Олимпиады. Пассажир заявил, что у него бомба, поэтому "захваченный" украинцем самолет сажали с помощью истребителей.