У украинских мужчин появится дополнительный отпуск

В Украине планируется предоставлять краткосрочный отпуск мужчинам в связи с рождением ребенка.

Об этом говорится в доработанной Программе деятельности Кабинета Министров, обнародованной сегодня на Правительственном портале.

Правительство считает, что введение краткосрочных отпусков мужчинам при рождении ребенка обеспечит одновременное и равное участие женщин и мужчин в уходе и воспитании детей в их первый месяц жизни. Для этого правительство намерено внести изменения в Закону Украины «Об отпусках».

Кроме того, правительство планирует принять Стратегию демографического развития Украины и Государственную программу поддержки семьи.

Согласно программе деятельности, планируется ежегодно увеличивать расходы государственного бюджета на финансирование жилищного строительства для молодых семей (в первую очередь многодетных), а также объемов кредитов, которые предоставляются молодым семьям для строительства или приобретения жилья.