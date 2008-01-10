Кабмин успокаивает: каждый вкладчик получит свою тысячу

Правительство планирует в корне перестроить систему социальной защиты населения и обеспечить надлежащее, предусмотренное законодательством, финансирование социальных программ.

Об этом говорится в доработанной Программе деятельности Кабинета Министров, обнародованной сегодня на Правительственном портале.

В частности, правительство планирует завершить создание единого реестра получателей социальных льгот и обеспечить постепенный переход к их адресному предоставлению. Перечень категорий получателей льгот по профессиональному признаку должен быть сокращен при условии, что сокращение льгот будет сопровождаться адекватным повышением доходов населения.

Система социального страхования должна быть реформирована путем принятия Закона «Об общем едином социальном взносе», перераспределение в дальнейшем общего единого социального взноса между работодателями и наемными работниками, постепенное снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, уменьшение числа фондов социального страхования, отказ от расходования средств социального страхования на выплаты нестрахового характера.