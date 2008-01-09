На Оболони сгорело кафе

На рождественских выходных не обошлось без крупных пожаров: в воскресенье, 6 января, на проспекте Героев Сталинграда, 65 (Оболонь) сгорело кафе "Затока", также сгорели зал игровых автоматов и магазин, пишет газета "Сегодня".

По словам местных жителей, пожар начался из-за возгорания электрощитовой в кафе, однако пожарная служба отреагировала медленно.

Люди пытались вынести из горящих помещений уцелевшие вещи. Один из пожарников спас из кафе стопку мокрых, но уцелевших трудовых книжек сотрудников заведения.

По данным работников пожарной службы, в помещении кафе находилось два газовых баллона, которые могли взорваться. Обошлось без дополнительных эксцессов, люди не пострадали.

В результате пожара, который тушили почти два часа, выгорело 200 квадратных метров площади, огонь уничтожил крышу помещений, облицовку стен.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Киеве, по предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросети, мол, сотрудники кафе в тот день заметили, что свет мигал, на несколько секунд пропадал. У некоторых местных жителей своя версия - пожар возник не случайно. Якобы на этом месте хотят возвести торговый центр, поэтому мелких предпринимателей пытаются изгнать с этой территории.