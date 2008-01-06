Охотник случайно застрелил односельчанина
13:48, 06 января 2008Общество
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Трагедия произошла в Хмельницкой области
5 января в лесном массиве вблизи села Яськивцив Хмельницкой области во время охоты местный житель в результате неосторожного обращения с оружием непроизвольным выстрелом из охотничьего ружья ранил в живот своего односельчанина.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, пострадавший по дороге в больницу умер.
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