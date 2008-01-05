Украинские Ромео и Джульетта покончили с собой из-за ссоры

В лесном массиве возле поселка Борыня во Львовской области 3 января были найдены повешенными молодой парень и его невеста.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, проведенными мероприятиями было установлено, что молодая пара - 16-летний парень из села Нижняя Яблонька и 17-летняя девушка из соседнего поселка Борыня - совершила самоубийство.

Расследуя мотивы, толкнувшие их на этот шаг, правоохранители выяснили, что молодые люди встречались и собирались пожениться. В тот день, утром 3 января, девушка и парень поссорились у нее дома. Девушка жила с младшей сестрой, их мать находится на заработках за границей.

Во время ссоры парень пригрозил, что повесится, и побежал в лесополосу. За ним побежала младшая сестра невесты, которая позвала на помощь соседа. Пока они добежали до леса, парень уже повесился на сосне. Мужчина пытался подсадить девочку, чтобы она как-то спасла парня. Однако часть шнурка оборвалась, и мужчина, у которого не выдержали нервы, убежал. Девочка побежала домой и рассказала все сестре. Та пришла на место трагедии, взяла часть оторванного шнурка и повесилась рядом с любимым.