В Коломые при жизни установили памятник сотнику УПА

В городе Коломыя Ивано-Франковской области при жизни установлен памятник сотнику УПА Мирославу СИМЧИЧУ, который именно сегодня празднует свой 85-й день рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, гранитный, высотой почти 3 метра памятник был открыт на проспекте Вячеслава Чорновола ровно в полдень в присутствии более 100 человек, в том числе и самого М.СИМЧИЧА, двоих его сыновей и пятерых внуков.

На памятнике, изготовленном скульптором Романом ЗАХАРЧУКОМ, с одной стороны надпись: «Мирославу СИМЧИЧУ», а с другой - «Борцам за независимость Украины».

Как заявил во время торжественного митинга лидер Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» Олег ЯЦЕНКО, легендарный сотник УПА М.СИМЧИЧ вместе со своей сотней разгромил в 1945 году целую карательную дивизию НКВД, известную преступлениями против человечности, истреблением гражданского населения и депортацией в Сибирь крымско-татарского народа и народов Кавказа.

По словам О.ЯЦЕНКО, именно М.СИМЧИЧУ сотни тысяч украинцев благодарны за то, что был сорван сталинский план их депортации в Сибирь, ведь «разведке СИМЧИЧА удалось перехватить и взять под контроль радиограммы войск НКВД в Карпатах, завлечь в горы и без всяких потерь для повстанцев уничтожить основные силы дивизии во главе с генералом Дергачевым, которому Сталин поручал проведение депортаций мирного населения и целых народов».

Лидер «Студенческого братства» призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины политзаключенному Мирославу СИМЧИЧУ, который 32 послевоенных года провел в тюрьме (М.СИМЧИЧ был трижды заключенным, в последний раз он вышел на свободу во время горбачевской «перестройки»), а имя СИМЧИЧА увековечить в названиях улиц и площадей украинских городов, что уже было сделано в его родном селе - Березове.

Инициатором и меценатом установления памятника стал Герой Украины, депутат Ивано-Франковского облсовета Василий ТКАЧУК.