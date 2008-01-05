Винского не радует ситуация в ”Укрзализныце”

В 2007 году "Укрзализныця" сработала без прибыли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ в пятницу на пресс-конференции в Кременчуге.

"Вы знаете, что я новый министр, и поэтому я внимательно сегодня изучаю ситуацию в "Укрзализныце". Она нас не радует. Она очень тревожная. 2007 год предприятие закончило с нулевой прибылью. Это очень тревожная тенденция", - сказал И.ВИНСКИЙ.

По словам министра, нулевой результат работы, он приравнивает к убыточному результату.

Справка УНИАН. Согласно утвержденному Кабинетом Министров Украины финансовому плану "Укрзализныци", чистая прибыль ведомства в 2007 году должна была составить 800,6 млн. грн. Общий доход железнодорожного ведомства в 2007 году был утвержден на уровне 27,5 млрд. грн., что на 4,8 млрд. грн. больше финплана 2006 года.