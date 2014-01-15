Почтовые отправления в Россию будут ограничены по частоте, стоимости и весу

15:25, 15 января 2014
Общество
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Правительство России скоро ограничит почтовые отправления из-за границы по частоте, стоимости и весу, сообщил глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов журналистам в среду в Минске.

Почта России

В ближайшее время правительством будут приняты меры по недопущению ухода от таможенных платежей», - сказал Бельянинов.

Он отметил, что международные почтовые отправления, в частности, из интернет-магазинов «пока, с моей точки зрения, без должного внимания в части фискальной составляющей».

Бельянинов отметил, что международными почтовыми отправлениями зачастую пользуются не обычные граждане, а коммерсанты. «Будет не объективно говорить, что посылки идут в адрес физических лиц. Идут товарные партии», - сказал глава ФТС.

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Он добавил, что, по оценкам его немецкого коллеги, рост иностранных почтовых отправлений составляет 15% в год. «У нас, я думаю, будет больше», - сказал он.

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