Почтовые отправления в Россию будут ограничены по частоте, стоимости и весу

В ближайшее время правительством будут приняты меры по недопущению ухода от таможенных платежей», - сказал Бельянинов.

Он отметил, что международные почтовые отправления, в частности, из интернет-магазинов «пока, с моей точки зрения, без должного внимания в части фискальной составляющей».

Бельянинов отметил, что международными почтовыми отправлениями зачастую пользуются не обычные граждане, а коммерсанты. «Будет не объективно говорить, что посылки идут в адрес физических лиц. Идут товарные партии», - сказал глава ФТС.

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Он добавил, что, по оценкам его немецкого коллеги, рост иностранных почтовых отправлений составляет 15% в год. «У нас, я думаю, будет больше», - сказал он.