Вместо нового IPhone "Почта России" доставила женщине коробку с камнями (фото)

На горячую линию, посвященную работе «Почты России», поступило обращение жительницы г. Москвы, которая 5 июля 2013 года отправила дорогостоящую посылку в г. Ростов-на-Дону.

Содержимое посылки было ценным, поэтому отправительница указала точное наименование вложения — телефон Apple IPhone 5 и заявила объявленную стоимость в размере 30 тысяч рублей, сообщает сайт пресс-службы Общественной палаты РФ.

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«На восьмой день посылка была доставлена. В присутствии сотрудников ростовского отделения EMS Russian Post было произведено вскрытие коробки, в которой обнаружили груду камней вместо телефона Apple IPhone5, на основании чего был составлен акт „О порче, недостаче, некорректном весе отправлений EMS“. Заявление на выплату возмещения было отправлено 17 июля 2013 года на электронный адрес EMS Russian Post», — говорится в сообщении.

Поскольку с момента обращения прошло четыре месяца, однако до сих пор никаких действенных мер не принято руководство «Почты России» просят установить контроль за ситуацией и дать поручение провести по этому факту служебное расследование.