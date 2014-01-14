На Евромайдане нашли девочку, которую считали погибшей
12-летнюю девочку из Жмеринки, которая ушла из дома в школу и не вернулась винницкая милиция нашла в Киеве на Майдане Независимости. Несколько недель она считалась погибшей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Винницкой области.
По факту исчезновения ребенка было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и задействованы все оперативные возможности для ее розыска. На поиски ребенка бросили почти весь личный состав Жмеринского РОВД.
Милиционеры установили, что пропавшая объявилась в больнице в Киеве. Как выяснилось, в медучреждение девочку доставила "скорая" от столичного Дома профсоюзов. Ребенку оказали помощь, а после нескольких дней лечения выписали, поскольку девочка представилась совершеннолетней.
Милиционеры встретили ребенка на проходной Дома профсоюзов, где она жила.
Школьница рассказала, что обиделась на родных из-за того, что они уделяют ей мало внимания и решила поехать в Киев в поисках развлечений и приключений.
Сейчас несовершеннолетнюю беглянку возвратили к матери.