На Евромайдане нашли девочку, которую считали погибшей

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Винницкой области.

По факту исчезновения ребенка было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и задействованы все оперативные возможности для ее розыска. На поиски ребенка бросили почти весь личный состав Жмеринского РОВД.

Милиционеры установили, что пропавшая объявилась в больнице в Киеве. Как выяснилось, в медучреждение девочку доставила "скорая" от столичного Дома профсоюзов. Ребенку оказали помощь, а после нескольких дней лечения выписали, поскольку девочка представилась совершеннолетней.

Милиционеры встретили ребенка на проходной Дома профсоюзов, где она жила.

Школьница рассказала, что обиделась на родных из-за того, что они уделяют ей мало внимания и решила поехать в Киев в поисках развлечений и приключений.

Сейчас несовершеннолетнюю беглянку возвратили к матери.