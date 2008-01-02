Газ для Украины подорожал больше чем на треть

Цена импортного природного газа для Украины с 1 января 2008 года увеличилась на 38,08% до 179,5 доллара за тыс. куб. м.

Соответствующие соглашения были достигнуты в начале декабря между хозяйствующими субъектами - операторами поставок газа, пишет Украинская правда.

С этого года также увеличивается ставка транзита топлива по территории Украины с 1,6 доллара за тыс. куб на 100 км расстояния до 1,7 доллара.

Тариф на транзит топлива по территории России для Украины также возрос до 1,7 доллара за тыс. куб на 100 км расстояния.

Украина в 2008 году, как и в 2007, будет закупать туркменский, узбекский и казахский газ.

Весь объем голубого топлива среднеазиатских стран выкупает дочерняя компания российского "Газпрома" "Газпром экспорт" и перепродает его компании-посреднику "РосУкрЭнерго".

"РосУкрЭнерго" транспортирует топливо к границе Украины и, согласно контрактам, может поставить в Украину до 55 млрд. куб. м газа в этом году.

На границе Украины и России топливо у "РосУкрЭнерго" покупает совместное предприятие "Укргаз-Энерго" и продает его промышленным предприятиям и теплокоммунэнерго, а также реализует его "Нафтогазу Украины" для потребностей населения, ТКЭ и бюджетной сферы.

Как известно, в 2007 году Украина получала природный газ по 130 долларов за тыс. куб. м.