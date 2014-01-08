Украине не хватает 610 председателей судов и их заместителей - Лавринович

Об этом сообщил председатель Высшего совета юстиции Александр Лавринович, проинформировали УНИАН в пресс-службе ВСЮ.

Фактически, отметил он, из 1 тыс. 676 административных должностей (председателей и заместителей председателей) в судах Украины вакантными оставались 610 должностей. Таким образом, назначения или переназначения руководителей должны состояться в значительном количестве судов всех специализаций и инстанций, во всех регионах Украины.

Председатель ВСЮ напомнил, что назначение председателей и заместителей председателей судов осуществляет Высший совет юстиции по представлению соответствующих советов судей.

В течение 2013 года Высший совет юстиции назначил на административные должности 386 судей. По состоянию на 1 января 2014 года во ВСЮ не оставалось ни одного не рассмотренного представления советов судей о назначении руководителей судов.

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При этом в системе административных судов полностью заполнены админдолжности в Высшем административном суде. В апелляционных административных судах из 31 админдолжности в девяти судах остаются вакантными одна должность председателя суда и восемь должностей заместителей председателей. В местных административных судах из 69 админдолжностей в 27 судах являются вакантными восемь должностей председателей судов и 10 должностей заместителей председателей судов.

В системе хозяйственных судов вакантны две должности заместителя председателя суда в Высшем хозяйственном суде. Кроме того, в апелляционных хозяйственных судах из 25 админдолжностей в восьми судах была вакантная одна должность заместителя председателя суда. В местных хозяйственных судах из 75 административных должностей в 27 судах были вакантными одна должность председателя суда и пять должностей заместителей председателей суда.

Больше всего же вакансий на административные должности в общих судах.

Притом, что в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел на начало января не было вообще вакансий админдолжностей, в апелляционных общих судах из 99 вакансий в 27 судах были вакантны две должности председателей судов и 11 должностей заместителей председателей.

В местных общих судах из 1366 административных должностей в 665 судах были вакантными 175 должностей председателей судов и 386 должностей заместителей председателей судов, сообщил Лавринович.