Рада разрешит назначать судей пожизненно

Как передает корреспондент УНИАН, переголосование состоялось в связи с тем, что народный депутат из фракции “Батькивщина” Михаил Хмиль заявил, что депутат из фракции Партии регионов “Рудьковский (речь идет о Николае Рудьковском - УНИАН) и его коллега” голосовали за других народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак поставил на переголосование проект постановления о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно усиления гарантий независимости судей, и за это решение проголосовали опять 244 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Справка УНИАН. Верховная Рада 5 сентября направила в Конституционный Суд президентский проект изменений к Основному Закону о гарантиях независимости судей.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что усиление гарантий независимости судей является ключевым вопросом конституционной реформы правосудия, и их существование необходимо обеспечить как при назначении и увольнении судьи с должности, так и в ходе осуществления им своей деятельности.

В частности, изменениями к статьям 106, 126 и 128 Конституции предлагается усовершенствовать порядок назначения и увольнения судьи. Предусматривается, что судья суда общей юрисдикции назначается на должность бессрочно Президентом Украины. При этом проектом предлагается установить, что решение главы государства о назначении судей или увольнении их с должности будут приниматься исключительно на основании и согласно представлению Высшего совета юстиции.

Поскольку пятилетний срок, на который судья назначался на должность впервые, отменяется, то из Конституции Украины исключаются полномочия Верховной Рады Украины относительно избрания судей на должности и увольнения их с должностей.

Изменениями к статье 122 исключается положение о сроке полномочий генерального прокурора Украины.

Изменениями к статье 125 предлагается наделить Верховный суд Украины полномочиями об обеспечении одинакового применения норм законодательства Украины всеми судами общей юрисдикции.

Изменениями к части третьей статьи 126 предусматривается закрепить, что предоставление согласия на задержание или арест судьи будет осуществляться Высшим советом юстиции по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Изменениями к частям пятой-седьмой статьи 126 осуществляется разграничение оснований для увольнения судьи от оснований для прекращения полномочий судьи, вводятся дополнительные основания для увольнения, а также изменяется порядок прекращения полномочий судьи Конституционного суда Украины в связи с окончанием срока, на который он был назначен.

Предельный срок пребывания на должности судьи предлагается повысить до 70 лет.

Изменениями к статье 127 предлагается повысить требования к лицам, которые могут претендовать на занятие должности судьи, а также устанавливается, что отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе.

Изменениями к части второй статьи 128 предусматривается урегулировать порядок перевода судей, закрепить, что перевод судьи возможен лишь по его согласию, а перевод в суд высшей инстанции осуществляется лишь на конкурсной основе.

Кроме того, изменениями к статье 131 предлагается изменить полномочия и состав Высшего совета юстиции, закрепив, что 12 из 20 членов будут составлять судьи, назначенные съездом судей Украины. Съезд адвокатов Украины и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений будет назначать по два члена Высшего совета юстиции.

По должности в состав Высшего совета юстиции будут входить председатель Конституционного суда Украины, председатель Верховного суда Украины, председатель Совета судей Украины и генеральный прокурор Украины. При этом предусматривается, что генеральный прокурор не принимает участия в голосовании при принятии Высшим советом юстиции решений относительно судей.

Также изменениями к статье 131 предлагается закрепить требования к составу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, где большинство должны составлять судьи, избранные съездом судей Украины.

24 сентября КС обнародовал заключение, согласно которому документ не противоречит требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Оппозиция настаивает на том, чтобы в КС был направлен и ее проект изменений в Конституцию о независимости судей, который, в частности, предусматривает ликвидацию Конституционного суда и передачу его полномочий Верховному суду.

9 октября фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заявили, что считают недопустимым принятие законопроекта в редакции Президента Украины и не будут за него голосовать.

В оппозиции замечают, что под прикрытием евроинтеграционных требований действующая власть и Партия регионов пытаются «протиснуть» закон, который еще больше усилит авторитарную диктатуру Президента Виктора Януковича и сделает его влияние на судебную систему практически неограниченным.

Лидеры оппозиции призывают власть сесть за стол переговоров с оппозицией и создать в Верховной Раде временную специальную конституционную комиссию, которая наработает совместный и согласованный текст проекта конституционных изменений. Проект, который действительно гарантирует независимость судебной системе и учтет замечания оппозиционных фракций.

Как известно, в соответствии с Основным Законом, для окончательного внесения изменений в Конституцию необходимо 300 голосов народных депутатов за соответствующий законопроект.