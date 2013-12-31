От Украины не требуют узаконивания однополых браков - представительство ЕС

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине, которое цитирует Радио Свобода.

«Тогда как некоторые члены ЕС решили узаконить однополые браки, в других брак определяется как союз между мужчиной и женщиной. Украина согласовала с ЕС ряд законов, которые должны быть приняты с целью обеспечения либерализации визового режима. Туда включены законы против дискриминации, но они не имеют ничего общего с правилами, регулирующими брачные отношения», - сказано в сообщении.

Зато, напомнили в представительстве ЕС, для продвижения по пути к либерализации визового режима нужно, чтобы Украина приняла законы против всех типов дискриминации на рабочем месте, аналогичные правилам ЕС в этой сфере.

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В представительстве отмечают, что в последнее время отношения Украина-ЕС стали предметом ряда публичных комментариев, и некоторые упомянутые цифры неточно отражают истинные выгоды, которые соглашение об ассоциации принесло бы Украине, и существуют серьезные недоразумения о степени полномочий ЕС.

14 декабря премьер Николай Азаров на митинге сторонников власти заявил, что Украине для получения безвизового режима с Европейским союзом необходимо узаконить однополые браки и принять закон о равенстве сексуальных меньшинств.