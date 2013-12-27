Азаров: Все знают, что закон о геях связан с подписанием безвизового режима с ЕС

Об этом он заявил в интервью ведущим украинским телеканалам.

«Мы все находимся в плену определенных мифов, определенных сказочных представлений, что можно в мановение волшебной палочки получить совсем другую страну: с европейскими дорогами, европейскими больницами, уровнем жизни, стоит только подписать соглашение. Давайте ответим на совершенно логичный вопрос: а равноценно подписание Украиной соглашения (с ЕС) и зона свободной торговли вступлению в Европейский Союз? Нет. Давайте сразу скажем «Нет». Нас туда никто не зовет и не приглашает. И в Соглашении об ассоциации нет даже упоминания о европейской перспективе Украины. Мы добивались два года этой записи. И нам было категорически отказано. Это один из мифов, который достаточно сильно привит в сознании наших людей», - сказал премьер.

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Второй миф, по его словам, заключается в мнении, что стоит только подписать соглашение, и безвизовый режим с Евросоюзом сразу вступит в силу.

Азаров напомнил, что в 2005 году Украина пошла на беспрецедентный в истории мировой дипломатии шаг и в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан стран ЕС, что привело к финансовым потерям за счет существующих визовых сборов.

«В 2005 году Украина в одностороннем порядке отменила визовый режим более чем для 30 стран… Но мы потеряли уважение к себе, поскольку никто в этом мире односторонние уступки не принимает. Уже с 2005 года прошло 8 лет, а мы до сих пор не получили равноценного предложения», - посетовал Азаров.

Третий миф, как продолжил премьер, касается закона о равенстве сексуальных меньшинств.

«Даже сейчас, на этом этапе, после многих лет переговоров нам говорят: примите закон о равенстве сексуальных меньшинств. Вот так закамуфлировали… Но у нас не существует это равенство только в одном – заключать однополые браки. Готово наше общество сейчас принять такую идеологию? Но и православная, и католическая церкви выступают категорически против этого закона. В парламенте этот закон находится с февраля, и до сих пор никто не хочет к нему приступать, хотя все знают, что он связан с подписанием безвизового режима. Тем не менее, ни оппозиция, ни Партия регионов, ни, тем более, коммунисты не хотят принимать этот закон», - подчеркнул Азаров.

По его словам, для введения биометрических паспортов также необходимо предпринять ряд мер.

«Ораторы на Майдане умалчивают о самом главном… Вот эти все вопросы убираются в сторону. Они говорят: вот у нас украли мечту. Какую мечту украли? Мне чем-то эти рассуждения напоминают детские обиды. Когда папа обещал купить велосипед с получки, но вдруг не получил получку по каким-то причинам и не купил велосипед. И вот моя мечта разрушилась. Чтобы реализовать европейскую мечту, надо работать. Правительство понимает глубину проблем», - заверил Азаров.