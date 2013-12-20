Украина за 11 месяцев импортировала газа на $ 11 миллиардов

Согласно сообщению, импорт природного газа в денежном выражении в ноябре 2013 года составил 1,533 млрд долл.

Импорт природного газа из России за 11 месяцев 2013 года в денежном выражении составил 10,186 млрд долл. - 92% от общего объема поставок. Из Германии за отчетный период газа было импортировано на 0,337 млрд долл., из Австрии – на 0,186 млрд долл., из других стран – на 0,357 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, по данным национального оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз», Украина в январе-ноябре 2013 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

Министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий 18 декабря заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из РФ).