Украинские женщины все больше пьют, а мужчины все меньше живут

Продолжительность жизни мужчин в Украине на 12 лет меньше, чем женщин.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН представитель Государственного комитета статистики Украины Инна САМЧЕНКО.

Поэтому, по ее убеждению, мужчин необходимо приобщать к здоровому образу жизни.

В то же время она заметила, что женщины нуждаются в поддержке в экономической сфере. По словам И.САМЧЕНКО, среднемесячная зарплата у женщин в отраслях экономики на 30% меньше, чем у мужчин. Она отметила, что 80% государственных служащих - женщины, тогда как на руководящих должностях первой-третьей категорий госслужащих лишь 14% женщин. Кроме того, по ее словам, среди научных работников почти одинаковое количество мужчин и женщин, но среди кандидатов наук женщин лишь 40%, а среди докторов наук - лишь 19%.

В свою очередь, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла ЛИБАНОВА сообщила, что, согласно исследованиям, в последние годы растет разрыв в показателях смертности мужчин, которые проживают в сельской и городской местностях. По ее словам, в сельской местности “особенно угрожающая ситуация”, и мужчины там живут “приблизительно на 2 года меньше, чем в городах”.

По словам Э.ЛИБАНОВОЙ, в Украине наблюдается тенденция к потере генофонда нации из-за алкоголизма.

Директор Института демографии и социальных исследований НАНУ прогнозирует, что разница в уровне смертности между мужчинами и женщинами “немного уменьшится”, и это состоится за счет сокращения гендерных отличий в образе жизни, поскольку количество женщин, которые курят и пьют, растет и почти уравнивается с количеством таких мужчин.

По словам советника программных вопросов Фонда народонаселения ООН по Украине Олега ВОРОНЕНКА, этот фонд в 2006-2010 годах реализует программу помощи Украине. Общее количество средств, привлеченных на выполнение этой программы, составляет около 8 миллионов долларов.