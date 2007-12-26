Прократура передала в суд дело об уничтожении вала Успенского бастиона

Прокуратурой города Киева закончено досудебное следствие и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту разрушения земляного вала Успенского бастиона на территории государственного предприятия «Культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький Арсенал».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, к уголовной ответственности согласно ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса Украины привлечено должностное лицо Дирекции по реконструкции и строительства – обособленного структурного подразделения государственного предприятия «Культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький Арсенал», который, будучи осведомленным об историческом статусе земляного вала Успенского бастиона старопечерской крепости, дал указание работникам подрядной организации снести часть вала.

В свою очередь, вследствие недобросовестного выполнения своих служебных обязанностей руководитель производственного участка частного предприятия, не имея никакой проектно-сметной и разрешительной документации, дал указание подчиненным работникам на снос части указанного вала. Органами досудебного следствия его действия квалифицированы согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, по требованию заместителя генерального прокурора Украины - прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО подрядной организацией проведена робота по восстановлению разрушенного земляного вала.

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2007 года во время проведения реконструкции на территории комплекса “Мистецький Арсенал” был разрушен земляной вал Успенского бастиона.

По поручению заместителя генерального прокурора Украины – прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО органами прокуратуры столицы было возбуждено уголовное дело по факту разрушения указанного вала (ст. 298 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования дела следователем прокуратуры столицы собрано достаточно доказательств и 21 ноября предъявлено обвинение служебным лицам комплекса “Мистецький Арсенал” и предприятия «ИНАПиК», проводившего строительные работы.