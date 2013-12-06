Эксперт: снижение золотовалютных резервов не несет рисков для курса гривны

Об этом заявил Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, комментируя обнародованную Национальным банком информацию о том, что уровень золотовалютных резервов по состоянию на 1 декабря текущего года составляет немногим более $ 18 млрд.

Эксперт отметил, что такая ситуация была прогнозируемой, поскольку Украина в текущем году существенную часть резервов направила на выплату внешних долгов, что снизило общую долговую нагрузку и в перспективе будет оказывать позитивное влияние на экономическую ситуацию и баланс валютного рынка.

«Этого можно было ожидать. В ноябре 2013 года Украина погасила кредит Международного валютного фонда на сумму $ 955 млн и еврооблигации на $ 578 млн, что в сумме составило $ 1,533 млрд. Это и стало главной причиной снижения золотовалютных резервов НБУ. Главное — Украина исправно и вовремя погашает свои долги», — сказал Охрименко.

Он добавил, что снижение золотовалютных резервов до $ 18 млрд не является критическим, поскольку этот объем средств позволяет финансировать критический импорт и поддерживать равновесие на валютном рынке.

«В любом случае текущий размер золотовалютных резервов не является критическим и позволяет покрывать потребности в критическом импорте. Этого вполне достаточно для управления ситуацией на валютном рынке Украины», — сказал эксперт.

Он напомнил, что в последние месяцы НБУ практически не провозил интервенций на валютном межбанке, поскольку рынок пребывает в равновесном состоянии. Лишь несколько дней назад регулятору пришлось выйти на рынок с предложением валюты, что привело к укреплению курса национальной валюты с 8,3 грн/$ до 8,245 грн/$. Таким образом, по мнению Охрименко, ситуация на валютном рынке управляемая и находится под контролем НБУ.

В то же время президент Украинского аналитического центра прогнозирует постепенное восстановление объемов ЗВР НБУ благодаря нормализации торговых отношений с Россией, а также достигнутым с Китаем и ЕС договоренностям об инвестициях и долговом финансировании.

«Украина пытается найти компромисс между ЕС и Россией, она начала тесно сотрудничать с Китаем. Недавно с КНР заключили 20 соглашений, которые обеспечат приток валюты в Украину в сумме $ 8-10 млрд, что существенно улучшит ситуацию с золотовалютными резервами и на валютном рынке в целом. Кроме того, Всемирный банк предоставил Украине инвестиционный заем в размере $ 300 млн для реализации проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», а общая сумма инвестиций по этому проекту составляет около $ 1,6 млрд», — пояснил Охрименко.