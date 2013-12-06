Сокращение резервов НБУ связали с выплатой внешних долгов

"По нашим оценкам, ЗВР Украины в ноябре сократились примерно до $18,8 млрд. Эта цифра находится в пределах покрытия 2-3 месяцев нашего будущего импорта. Так что нельзя считать объем украинских ЗВР в $20 млрд психологическим барьером", - сказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в комментарии Укринформу.

Как отметил экономист, на протяжении последних 6 месяцев наблюдается снижение объемов импорта в Украину, и нет предпосылок тому, что этот тренд изменится.

По словам Устенко, сокращение объемов ЗВР произошло по объективным причинам и было ожидаемым. "В ноябре Украина выплатила практически $1 млрд Международному валютному фонду, кроме того, были выплаты по ОВГЗ на $0,5 млрд", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что 2013 год был пиковым по выплатам украинских внешних долгов, и в будущем году долговая нагрузка будет значительно ниже.

Как отметил Устенко, снижение ЗВР в ноябре могло бы быть существенным, однако оно нивелировалось тем, что правительство успешно разместило ОВГЗ на $820 млн.

Экономист считает, что НБУ вел в ноябре правильную политику, не выходя с большими интервенциями на межбанковский валютный рынок.

Как отметил эксперт, в случае, если политическое противостояние в Украине затянется на длительное время, существует риск роста спроса населения на наличную валюту.

"Очень много политических сил заинтересованы в дестабилизации экономической ситуации и работают фактически на ее разрушение. Для них, чем хуже экономическая ситуация, тем легче решать свои собственные задачи. Это абсолютно недопустимо. Тем более недопустимо вовлечение в подобного рода конфликты банковской системы и тем более Национального банка Украины. Можно спекулировать на чем угодно, только не на банковской системе, потому что в результате пострадают все", - уверен экономист.