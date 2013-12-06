Золотовалютные резервы НБУ резко сократились

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 декабря 2013 года составили 18,791 млрд долл., что на 8,93%, или на 1,842 млрд долл., меньше показателя на 1 ноября в 20,633 млрд долл, сообщается на сайте Национального банка Украины.

На 1 ноября 2013 резервы составляли 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млн ​​долл.. меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл.