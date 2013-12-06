Во время Евромайдана на Михайловской площади собрано почти 333 тыс. грн пожертвований

Во время Евромайдана на Михайловской площади, которая образовалась после разгона мирного протеста на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября, собрано 332 тыс. 659 грн и 450 долл., а также 1 тыс. евро от украинского общества Рима.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Общественного сектора Евромайдана.

Сбор средств на Михайловской площади ведется с 30 ноября по 2 декабря.

«Пункты сбора средств были организованы возле памятника Княгине Ольге, а также возле полевой кухни и медицинского пункта. Часть средств была израсходована на помощь - лекарства и лечения - пострадавшим от зверского избиения "Беркутом" на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября, на помощь журналистам, которых избили под Администрацией Президента 1 декабря, на помощь семьям активистов, которые были случайными участниками провокации под Администрацией Президента 1 декабря, а теперь незаконно содержатся в СИЗО», - отметила Анна Гопко, активист Евромайдана, которая была одной из тех, кто организовывал сбор средств на Михайловской площади.

Другую часть средств израсходовали для обеспечения функционирования «Михайловской площади» - полевая кухня, средства обогрева, средства защиты (шлемы для отрядов общественной самообороны, средства от слезоточивого газа и т. п), канцтовары и листовки для информационного центра, лекарства для медпункта, бензин активистам «Дорожного контроля» Украины, которые патрулировали посты и въезды в Киев для беспрепятственного проезда автобусов с протестующими и другие расходы, проинформировали в пресс-центре.

По состоянию на 6 декабря в целом на все нужды израсходовано 128 002 грн из благотворительных пожертвований. Остались 204 тыс. 657 грн.

«Часть из этих средств будет направлена на помощь людям, пострадавшим при разгоне "Беркутом", информацию о потребностях которых мы продолжаем получать. Другая часть направляется для обеспечения функционирования Общественного сектора Евромайдана - изготовления агитационной продукции, обеспечения функционирования информационных пунктов, пункта поселения приезжих активистов и их обогрева, организации акций мирного протеста», - рассказала Ольга Галабала, активист Евромайдана.

Средства расходуются только на те нужды, которые невозможно обеспечить через помощь небезразличных граждан. Решение о расходовании средств на сумму более 1 тыс. грн принимает Оргкомитет Общественного сектора Евромайдана. Вся отчетность об израсходованных средствах является прозрачной, уверяют в пресс-центре.

После возвращения активистов Евромайдана с Михайловской площади на Майдан Незалежности 2 декабря, сбор средств общественность прекратила. Все благотворительные пожертвования от граждан направляются только в Штаб национального сопротивления, который находится в Доме профсоюзов. В частности, пожертвование можно сделать в прозрачный ящик на входе в Дом профсоюзов или переслать на счет, указанный на сайте Объединенной оппозиции, говорится в сообщении.