Во время Евромайдана на Михайловской площади собрано почти 333 тыс. грн пожертвований

17:55, 06 декабря 2013
Политика
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По состоянию на 6 декабря в целом на все нужды израсходовано 128 002 грн.

Евромайдан отчитался за пожертвования, собранные на Михайловской площади

Во время Евромайдана на Михайловской площади, которая образовалась после разгона мирного протеста на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября, собрано 332 тыс. 659 грн и 450 долл., а также 1 тыс. евро от украинского общества Рима.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Общественного сектора Евромайдана.

Сбор средств на Михайловской площади ведется с 30 ноября по 2 декабря.

«Пункты сбора средств были организованы возле памятника Княгине Ольге, а также возле полевой кухни и медицинского пункта. Часть средств была израсходована на помощь - лекарства и лечения - пострадавшим от зверского избиения "Беркутом" на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября, на помощь журналистам, которых избили под Администрацией Президента 1 декабря, на помощь семьям активистов, которые были случайными участниками провокации под Администрацией Президента 1 декабря, а теперь незаконно содержатся в СИЗО», - отметила Анна Гопко, активист Евромайдана, которая была одной из тех, кто организовывал сбор средств на Михайловской площади.

Другую часть средств израсходовали для обеспечения функционирования «Михайловской площади» - полевая кухня, средства обогрева, средства защиты (шлемы для отрядов общественной самообороны, средства от слезоточивого газа и т. п), канцтовары и листовки для информационного центра, лекарства для медпункта, бензин активистам «Дорожного контроля» Украины, которые патрулировали посты и въезды в Киев для беспрепятственного проезда автобусов с протестующими и другие расходы, проинформировали в пресс-центре.

По состоянию на 6 декабря в целом на все нужды израсходовано 128 002 грн из благотворительных пожертвований. Остались 204 тыс. 657 грн.

«Часть из этих средств будет направлена на помощь людям, пострадавшим при разгоне "Беркутом", информацию о потребностях которых мы продолжаем получать. Другая часть направляется для обеспечения функционирования Общественного сектора Евромайдана - изготовления агитационной продукции, обеспечения функционирования информационных пунктов, пункта поселения приезжих активистов и их обогрева, организации акций мирного протеста», - рассказала Ольга Галабала, активист Евромайдана.

Средства расходуются только на те нужды, которые невозможно обеспечить через помощь небезразличных граждан. Решение о расходовании средств на сумму более 1 тыс. грн принимает Оргкомитет Общественного сектора Евромайдана. Вся отчетность об израсходованных средствах является прозрачной, уверяют в пресс-центре.

После возвращения активистов Евромайдана с Михайловской площади на Майдан Незалежности 2 декабря, сбор средств общественность прекратила. Все благотворительные пожертвования от граждан направляются только в Штаб национального сопротивления, который находится в Доме профсоюзов. В частности, пожертвование можно сделать в прозрачный ящик на входе в Дом профсоюзов или переслать на счет, указанный на сайте Объединенной оппозиции, говорится в сообщении.

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