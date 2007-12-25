Яценюк: быстро голосуем комитеты и к Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК и лидеры фракций парламента завтра примут участие в заседании Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил сегодня перед закрытием пленарного заседания ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что заседание Кабмина начнется в 12.00. При этом в 10.00, по словам А.ЯЦЕНЮКА, Верховная Рада начнет свою работу с тем, чтобы принять постановление о формировании парламентских комитетов и руководства ВР.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, после принятия постановления в работе парламента будет объявлен перерыв до четверга, 27 декабря.

Он также отметил, что на заседании Кабмина планируется обсудить вопрос о принятии проекта государственного бюджета на 2008 год.

При этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, завтра на расширенном заседании правительства, которое начнется в 12.00, будет рассматриваться проект Закона Украины „О государственном бюджете Украины на 2008 год”.