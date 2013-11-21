В Харькове гаишник дал водителю 2 тысячи взятки, чтобы выкупить компромат (видео)

На видео, которое быстро собрало в сети около 20 тыс. просмотров, видно, как водитель дает инспектору 100 грн. Далее автор видеозаписи предлагает гаишникам выкупить компромат. После не слишком долгих переговоров он отдает инспекторам свой чехол от телефона, и вскоре те его возвращают, но уже не пустым. Когда инспекторы понимают, что остались в дураках - убегают, сообщает ТСН.

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"Инспектор, заберите деньги! Мне не нужны ваши деньги, которые вы положили в чехол с телефоном. Они мне не нужны! Инспектор!" - тщетно кричал гаишникам водитель. Автор видео - активист харьковской организации "Дорожный контроль" Роман Алексенко. Он рассказал, что гаишники вернули ему чехол с суммой в 2 тыс. грн.

Компромат на инспекторов руководитель областной ГАИ Александр Ершов просмотрел вместе с журналистами. Вина подчиненных у него сомнений не вызывала.

"Есть мое принципиальное отношение к этому, инспекторы уже в ГАИ не работают. Сейчас проводится служебное расследование, и материалы для дачи правомерной оценки будут переданы в прокуратуру", - заявил Ершов.

В то же время главный харьковский гаишник убеждает, что метод, которым разоблачили взяточников, был не совсем чистым. "Это не делает чести тому журналисту, просто, грубо говоря, то вымогание денег, которое он совершил", - считает Ершов.

После публикации видео со взятками, которые берут и дают гаишники, прокуратура начала собственное расследование. По его результатам, взяточникам грозит до четырех лет тюрьмы. В ведомстве уверяют: то, что они уже не при погонах, на следствие не повлияет.

"Если они на момент получения взятки были должностными лицами, то они будут нести ответственность как должностные лица", - заверила пресс-секретарь харьковского прокурора Виктория Дубовик. Еще одним фигурантом дела может оказаться водитель, который дал инспектору 100 грн, говорят в прокуратуре.

А вот к автору видео претензий нет. Кстати, деньги, которые оказались в чехле телефона, мужчина оставил себе. Пообещал потратить их на нужды организации "Дорожный контроль". В частности, на новую съемочную аппаратуру, чтобы следить за гаишниками еще пристальнее. Как сообщалось ранее, на выезде из Конча-Заспы гаишники не замечают элитных нарушителей, но останавливают бюджетные машины. А дорогие джипы даже не сбрасывают скорость перед постом ГАИ.