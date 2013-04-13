За взятку задержан начальник экзаменационного отдела ГАИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, задержан директор Ананьевской автошколы и начальник одного из районных экзаменационных отделов управления ГАИ ГУ МВД Украины в Одесской области.

8 апреля в Котовскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере поступило заявление гражданина о том, что директор автошколы вместе с сотрудниками районного экзаменационного отдела требуют у него 2,5 тыс. грн за сдачу зачета по правилам дорожного движения для получения удостоверения водителя категории «Е».

В тот же день прокуратура начала уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Подозреваемые были задержаны в рабочем кабинете при получении части взятки – 2,2 тыс. грн. Расследование продолжается.

Согласно Уголовному кодексу Украины, санкция статьи, которая инкриминируется подозреваемым, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.