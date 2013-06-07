Донецкий гаишник получил пять лет за взятку от иностранца

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Донецкой области, следствием было установлено, что в поселке Мангуш, находясь при исполнении служебных обязанностей, 26-летний инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ остановил автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился гражданин Бельгии. За не составление админпротокола и возвращение прав нарушителю сотрудник ГАИ потребовал у него 1,5 тыс. грн. Однако, выяснив, что у иностранца нет в наличии указанной суммы, предложил сопроводить его до ближайшего банкомата. После получения взятки инспектор вернул мужчине документы и уехал.

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Согласно приговору Першотравневого районного суда Донецкой области, милиционер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 УК Украины (получение взятки) и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти сроком на 2 года и конфискацией части имущества.

Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор суда первой инстанции без изменений. В конце мая приговор вступил в силу.