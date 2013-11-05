Хату чумака в Моринцах восстановят в этом году – председатель Черкасской ОГА

Как сообщил на пресс-конференции председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб, все роботы проходят за счет средств частных инвесторов.

По его словам, реконструкция хаты не финансировалась государством несмотря на то, что с 3 июня после многочисленных обращений в сельсовет хату передали на баланс национального заповедника «Родина Тараса Шевченко». Кроме того, есть многочисленные акты обследования, в которых зафиксированы все дефекты, которые свидетельствуют о том, что хата представляла опасность для посетителей.

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Как сказал Тулуб, реконструкция проходит согласно проекту, который прошел государственную экспертизу и согласован с Министерством культуры. При этом все работы финансируются за счет спонсорских средств, из государственного бюджета средства не выделялись.

По словам Тулуба, реконструкцию хаты чумака в Моринцах по поручению главы государства изучает Генеральная прокуратура, которая обнародовала предварительные выводы во время Гуманитарного совета на прошлой неделе. «И нужно разобраться, насколько было верным решение разобрать ее для реконструкции. Представьте себе, что могло бы произойти, если бы она начала разрушаться», – подчеркнул председатель ОГА.

Он заявил, что «уже в этом году хату восстановят, и она будет стоять на том же месте в таком же аутентичном виде. Но для безопасности посетителей некоторые элементы будут заменены. Кроме того, на площадке рядом будет воспроизведен чумацкий двор. В настоящее время часть средств уже поступила, однако все работы, которые проводились до этого, финансировались за счет других источников, разрешенных законом».

Как сообщал УНИАН, представители оппозиции заявили, что в селе Моринцы Черкасской области, где родился Тарас Шевченко, под предлогом реконструкции была уничтожена 200-летняя хата чумака Мефодия Тютюнника. Хата относился к объектам национального заповедника «Родина Тараса Шевченко». Власть определила хату как объект для реконструкции, но летом работы по реконструкции не проводились, а начались недавно. Технология строительства хат в стиле XVIII-XIX веков предусматривает, что она должна хорошо просохнуть после сооружения.

25 октября Президент Виктор Янукович подписал поручение генпрокурору Виктору Пшонке о проверке обстоятельств демонтажа хаты чумака в селе Моринцы.

31 октября генпрокурор заявил, что во время проведения проверки обстоятельств демонтажа хаты обнаружен ряд нарушений законодательства со стороны руководства заповедника «Родина Тараса Шевченко» и должностных лиц Министерства культуры.