Янукович поручил Пшонке проверить демонтаж дома чумака в Моринцах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Предлагаю осуществить проверку обстоятельств демонтажа дома чумака в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области и по результатам такой проверки дать правовую оценку этим обстоятельствам, принять в установленном порядке соответствующие меры реагирования и обеспечить информирование общественности», - говорится в документе.

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Согласно поручению, генеральный прокурор должен доложить о результатах проверки до 11 ноября.

Как известно, в селе Моринцы, где родился Тарас Шевченко, под предлогом реконструкции был уничтожен 200-летний дом чумака Мефодия Тютюнника. Дом относится к объектам Национального заповедника «Родина Тараса Шевченко». Власть определила дом как объект для реконструкции, но летом работы по реконструкции не проводились, а начались лишь на днях. Технология сооружения домов в стиле XVIII-XIX веков предусматривает, что они должны хорошо просохнуть после постройки.