Пшонка: ГПУ выявила ряд нарушений при демонтаже «хаты чумака» в Моринцах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области по материалам пресс-службы Президента Украины.

Как отметил Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время заседания Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины, к проверке, которая проходит в соответствии с поручением Президента Украины Виктора Януковича, привлечены специалисты Министерства культуры Украины и Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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«В частности, вопреки требованиям закона Украины о регулировании градостроительной деятельности, руководителем заповедника начата реконструкция «чумацкой хаты» без регистрации соответствующей декларации в Инспекции ГАСК», - сказал Пшонка.

Однако, по его словам, Министерство культуры до сих пор не решило вопрос о наличии оснований для внесения «хаты чумака» в перечень объектов культурного наследия.

«Это является явным нарушением закона Украины об охране культурного наследия. Неопределенным остается право собственности на «хату чумака», - подчеркнул он.

Кроме того, отметил генпрокурор, само здание находится на земельном участке, который на праве постоянного пользования принадлежит Национальному заповеднику, а объект недвижимости находится на балансе сельского совета.

«Есть и другие вопросы правового характера, которые изучаются во время проведения прокурорской проверки в рамках Вашего поручения», - подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что до 11 ноября, согласно поручению Главы государства, будет дана правовая оценка действиям виновных лиц и приняты исчерпывающие меры реагирования по устранению выявленных нарушений закона.

Как сообщал УНИАН, представители оппозиции заявили, что в селе Моринцы Черкасской области, где родился Т.Г.Шевченко, под предлогом реконструкции было уничтожено 200-летнюю хату чумака Мефодия Тютюнника. Хата принадлежала к объектам Национального заповедника «Родина Тараса Шевченко». Власти определили хату как объект для реконструкции, но летом работы по реконструкции не проводились, а начались недавно. Технология строительства хат в стиле XVIII-XIX веков предусматривает, что она должна хорошо просохнуть после построения.

Однако, по словам губернатора Черкасской области Сергея Тулуба, специалисты, которые обследовали хату, пришли к выводу о срочной необходимости реконструкции объекта накануне празднования 200-летия Шевченко, поскольку домик не выдержит большого количества туристов.

Автор проекта реконструкции чумацкой хаты архитектор Анатолий Николенко рассказал, что работы по чумацкой хате в Моринцах проходят согласно утвержденному проекту, который прошел соответствующую экспертизу в Черкасском филиале ГП «Укргосстройэкспертиза».

25 октября Президент подписал поручение Генпрокурору о проверке обстоятельств демонтажа хаты чумака в селе Моринцы.