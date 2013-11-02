Киев больше не будет страховать российский транзит газа в ЕС - Бойко

Киев не будет страховать Москву в вопросах транзита газа в Европу, если «Газпром» и дальше будет формально относиться к отношениям с Украиной в этой области.

Как передает «5 канал», об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко.

«Мы всегда страховали их в пиковые периоды, когда было важно сохранить транзит российского газа в Европу. И «Газпром» за счет нашей поддержки выполнял свои контрактные обязательства. Так вот, если будет такой формальный подход со стороны российских коллег, мы оставляем за собой право таким же образом использовать контракт только на закупку, и вся полнота ответственности за транзит газа в Европу со стороны российского «Газпрома» будет возложена только на них. Мы уже им плечо свое не подставим», - подчеркнул Бойко.

Читайте также: Проблема долгов за газ перед Россией будет решена в ближайший понедельник

Вице-премьер также заметил, что Украина существенно уменьшила объемы закупки голубого топлива по контракту 2009 года. В частности, по данным Бойко, в этом году Украина покупает в России лишь 11 млрд кубометров газа, тогда как три года тому назад было 40 млрд кубометров.