Проблема долгов за газ перед Россией будет решена в ближайший понедельник
Ставицкий заверил, что переговоры «Нафтогаза» с «Газпромом» находятся на финальной стадии, при этом, где достанут средства, он не уточнил.
Проблема долгов перед российской стороной за газ будет решена в ближайший понедельник, 4 ноября.
Об этом в комментарии «5 канала» сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.
«Я хочу подчеркнуть, что вопрос фактически решен, и в понедельник вы все узнаете», - сказал Ставицкий.
По его словам, переговоры «Нафтогаза» с «Газпромом» находятся на финальной стадии, при этом, где возьмут средства, Ставицкий не уточнил.
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Как сообщал УНИАН, 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн. долларов за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.
В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».
Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.
Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.