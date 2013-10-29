"Газпром" заявляет, что Украина не оплатила $882 миллиона за поставки газа

"Газпром" обеспокоен ситуацией с оплатой поставок российского газа в Украину, до сих пор не оплачены поставки за август на 882 миллиона долларов, хотя контрактом предусмотрен переход на систему предоплаты в случае нарушения условий платежей, заявил журналистам председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер, передает РИА Новости.

"Нас чрезвычайно беспокоит ситуация, сложившаяся сейчас с оплатой Украиной поставок российского газа", - сказал он, напомнив, что "Газпром" в последнее время неоднократно шел украинским коллегам навстречу в вопросах выполнения ими условий контракта. В частности, чтобы "Нафтогаз Украины" мог своевременно и в полной мере обеспечить платежи за поставленный газ, "Газпром" пошел на предоплату транзита - на данный момент транзит газа по территории Украины уже оплачен вперед до января 2015 года.

Также недавно, отметил Миллер, было принято еще одно важное решение - для прохождения Украиной осенне-зимнего максимума и закачки в подземные хранилища необходимого объема газа, "Газпромом" была предоставлена значительная скидка на покупку газа. Таким образом, 5 миллиардов кубометров газа были проданы Украине по цене 269 долларов за тысячу кубометров, что означает скидку на сумму более полмиллиарда долларов.

По теме: Путин заявил, что Газпром сделал Украине скидку на газ

"Наконец, в части оплаты текущих поставок мы регулярно предоставляли возможность отсрочить платежи. Так, по поставкам в августе на сумму 882 миллиона долларов было подписано дополнение к контракту, позволяющее оплатить их позднее - до 1 октября. Однако октябрь заканчивается, но счета до сих пор не оплачены", - сказал Миллер.

По его мнению, ситуация очень серьезная, учитывая, что по контракту, в случае нарушения условий платежей, предусмотрен переход на систему предоплаты за поставку газа. "Этот вопрос надо решать. И делать это срочно!", - подчеркнул Миллер.

Средняя цена российского газа для Украины в сентябре выросла на 13,5 доллара - до 407 долларов за тысячу кубов. Киев уже несколько лет безуспешно добивается от "Газпрома" изменения контракта и снижения цены. При этом на конец сентября коммунальные предприятия теплоэнергетики Украины накопили 2,2 миллиарда долларов долга, и "Нафтогаз" уже заявлял, что это может помешать оплате газа. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что выйти в одностороннем порядке из контракта с "Газпромом" Киев не может.