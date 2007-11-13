ОАО “Газпром” обеспокоен предложениями Еврокомиссии о регулировании внутреннего рынка энергетики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на энергетической конференции в Риме заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Александр МЕДВЕДЕВ.

“Мы, среди других основных операторов рынка ЕС, обеспокоены последними предложениями Европейской комиссии, согласно с которыми газопроводы в ЕС не могут принадлежать или быть контролируемы компаниями, которые поставляют газ”, - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что сейчас “Газпром” ведет постоянный диалог с Еврокомиссией по этому вопросу.

“Мы сейчас внимательно анализируем предложения Еврокомиссии. На этом этапе я еще не могу сказать, насколько предложения относительно выступления раздела акций, как это предлагает Еврокомиссия, отвечает защите частной собственности в условиях рыночной экономики”, - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Еврокомиссия приняла проект новой Директивы из организации внутреннего рынка энергетики, которой, в частности, предусматривает либерализацию рынка и отделения поставщиков энергоресурсов от транспортных сетей. Кроме того, Еврокомиссия предложила обеспечить ровные условия для доступа на рынок как для компаний ЕС, так и для компаний из-за границы. Еврокомиссия надеется завершить работу из согласования новой Директивы до конца 2008 года.

Еврокомиссия также предложила усилить роль национальных регуляторов и создать европейское Агентство координации энергетических регуляторов и выдвинуть новые требования к компаниям относительно обеспечения прозрачности энергетических рынков.

19 сентября пресс-секретарь российского “Газпрома” Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что компания представит свою оценку новых предложений Еврокомиссии, а также оценку их влияния на надежность поставок и цены на газ после детального изучения этих предложений и консультаций с ключевыми структурами ЕС.