Роспотребнадзор обвинил Украину в недружелюбном отношении

"Работа экспертов Роспотребнадзора на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагрополитики Украины, которое выступило с заявлениями, направленными на дискредитацию экспертов. С учетом выявленных проблем повторная проверка украинских фабрик возможна лишь в случае принципиального изменения позиции украинской стороны относительно устранения выявленных нарушений и надлежащего обеспечения хода проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

Проверка фабрик прошла с 22 по 24 октября этого года по просьбе украинской стороны, сообщает РИА Новости.

"По результатам инспекции установлено, что украинская кондитерская продукция изготавливается на основе устаревших нормативов и не соответствует санитарным требованиям России по показателям микробной порчи - содержанию дрожжей и плесневых грибов для ряда групп кондитерских изделий", - отметило ведомство.

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Кроме того, как отметил Роспотребнадзор, система контроля качества в этой корпорации "не достаточна для обеспечения безопасности поставляемой на российский рынок продукции". Сырье не контролируется производственными лабораториями (включая токсичные элементы, пестициды, микотоксины, антибиотики) и оценивается только по сопроводительным документам поставщиков.

"Основной поставщик сухого молока для фабрик Roshen - ПАО "Бершадьмолоко" (Винницкая область) не входит в реестр молокоперерабатывающих предприятий Украины, допущенных к поставкам в Российскую Федерацию, что также является грубым нарушением установленных требований", - заключили российские эксперты.