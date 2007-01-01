Золотые слитки посвящены наступающему году Свиньи
20:48, 01 января 2007Общество
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3 тонны золота пойдут на подарки в Китае
В преддверии приближения Нового года в Китае были выпущены в продажу 1000-граммовый, 500-, 200-, 100- и 50-граммовые золотые слитки, посвященные наступающему году Свиньи. На каждом из слитков выгравировано "С праздником нового года Свиньи".
Запланированный объем продаж по стране составляет 3 т, передает "Синьхуа".
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