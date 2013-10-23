Роспотребнадзор не нашел недостатков в работе четырех заводов Рошен - Присяжнюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк перед заседанием правительства.

«На сегодняшний день на четырех заводах уже проведены работы. Сегодня еще на двух заводах будут вестись работы. Я думаю, что за сегодня, завтра, послезавтра работа будет завершена, так что мы надеемся, и мы полны оптимизма, что заключение комиссии будет позитивным для наших производителей», - отметил министр.

По теме: Роспотребнадзор начал инспекцию киевского завода Roshen

При этом он выразил надежду, что экспорт украинской продукции вскоре будет разрешен на российский рынок.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

22 октября Роспотребнадзор начал проверку Киевской кондитерской фабрики корпорации Roshen.