Roshen выполнила все условия для возобновления экспорта в РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Украинская сторона создала рабочую группу, как было договорено. Состав рабочей группы направлен, все документы по сертификации лабораторий направлены, все результаты лабораторных анализов направлены (в Роспотребнадзор — УНИАН)», - сказал Присяжнюк.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ приводили слова главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, что Украина не делает активных шагов для возобновления ввоза продукции Roshen в Россию.

Напомним, 29 июля с. г. Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.