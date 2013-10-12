МИД советует украинцам воздержаться от посещения Индии и Бангладеш

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

МИД советует украинцам, которые находятся в этих странах, а также тем, кто планирует их посетить, воздержаться от посещения южной части Бангладеш, а также восточных индийских штатов Западная Бенгалия, Одиша и Андхра-Прадеш 12-14 октября с.г., постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, а также быть готовыми к экстренной эвакуации из опасных зон действия циклона и, в случае ее проведения, соблюдать инструкций спасательных служб.

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В случае необходимости получения соответствующей помощи, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Индии по телефону: +91 844 737 9 434.

Также МИД напоминает о функционировании в МИД круглосуточной горячей линии +38 044 238 16 57.