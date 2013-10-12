В Индии из-за урагана эвакуированы полмиллиона человек

Сегодня на восточное побережье Индии обрушились ливневые дожди и сильный ветер, погибла одна женщина. Власти Индии объявили о "красном", наивысшем, уровне тревоги и предупредили о возможных серьезных разрушениях. Стихия может обрушиться на побережье уже к вечеру, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным индийских метеорологов, в настоящее время "Файлин" находится примерно в 200 километрах к востоку от штата Орисса. Основной удар урагана вечером примут на себя штаты Орисса и Андхра-Прадеш, однако ливни также ожидаются в Джаркханде, Западной Бенгалии, Бихаре и Уттар-Прадеше.

По прогнозам метеорологов, скорость порывов ветра может достигать 240 километров в час, уровень воды может подняться на 3 метра. Как передают СМИ, ураган может стать самым мощным за 14 лет.

Базирующаяся в Лондоне организация Tropical Storm Risk назвала "Файлин" ураганом четвертой категории (самые сильные ураганы - пятой категории). В то же время, как отмечает телеканал NDTV, ВМС США присвоили "Файлину" пятую, самую сильную категорию.