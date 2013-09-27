Украина может получить значительные инвестиции из Китая - зарубежный эксперт

Кроме того, Украина и Китай являются членами Всемирной торговой организации, поэтому не потребуется дополнительное время на реформирование правил торговли с обеих сторон.

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ Дуайт Перкинс, профессор международной экономики Гарвардского университета, комментируя итоги визита первого вице премьер-министра Украины Сергея Арбузова в Китай.

«Китайцам важно донести, что именно Украина может им предложить. Официальная делегация может быть полезной для этого. Китай является членом ВТО и придерживается правил этой организации. Это значит, что вам не нужно переписывать множество правил для развития торговли с КНР, или наоборот», — сказал Перкинс.

Ученый добавил, что официальный визит и переговоры на уровне правительственных делегаций — хороший сигнал для бизнеса, который свидетельствует о политической поддержке расширения экономических связей. Кроме того, встречи на уровне высших правительственных чиновников помогают выявить существующие проблемы и оперативно их устранить.

Перкинс добавил, что Украина может рассчитывать на значительные объемы китайских инвестиций, поскольку в последнее время законодательство КНР реформируется таким образом, чтобы упростить своим компаниям доступ за рубеж. Кроме того, китайский бизнес ведет достаточно активную инвестиционную политику по всему миру.

«Что касается инвестиций, китайские деньги тратятся на все задуманное по всему миру, существует огромное число планов — или в ценные бумаги, или в добычу природных ресурсов. Например, производство бензина, некоторых минералов Африке, некоторых странах Латинской Америки. Китайцы пытаются инвестировать в ресурсы, покупая доли в добывающих компаниях, чтобы обеспечить себя этими ресурсами, ведь Китай является главным их импортером. Китайская экономика очень зависима от сырьевого импорта, поэтому бизнес пытается сделать его более надежным», — сказал эксперт.

В то же время Перкинс отметил, что для украинских компаний также открываются огромные перспективы на рынке Поднебесной.

«Главной причиной, почему большинство бизнесов и стран заинтересованы в Китае — огромные масштабы страны, и чрезвычайные масштабы ее растущей экономики. Кроме того, Китай является не только крупнейшим экспортером, но и импортером одновременно, располагает огромным внутренним рынком», — сказал Перкинс.

Напомним, 23-27 сентября текущего года в Китае пребывает правительственная делегация Украины, которую возглавляет первый вице премьер-министр Сергей Арбузов. Подводя предварительные итоги своего визита, Арбузов назвал среди стратегических направлений будущего сотрудничества сельское хозяйство, развитие транспортной и портовой инфраструктуры для наращивания украинского экспорта и улучшения транзитных возможностей страны, а также самолетостроение, космическую отрасль, науку, культуру, медицину.