Украина и Китай смогут торговать в гривне и юанях, а не долларах

Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, подводя предварительные итоги своего визита в Китай, который проходит с 23 по 27 сентября.

«Соглашение (о валютном свопе) готово, но оно пока не работает, потому что сейчас идет процесс обсуждения с представителями бизнеса. Украинская сторона ведет консультации со своими банками, китайская — со своими. Сегодня уже есть пожелания как наших банков, так и их клиентов, работать в национальных валютах. Думаю, уже в этом году должны пойти первые операции», — сказал первый вице-премьер, отвечая на вопрос, идет ли речь о расширении валютных свопов, соглашение о которых Арбузов подписывал с Китаем еще в статусе главы НБУ.

Также вице-премьер сообщил, что Украина намерена увеличить поставки своих товаров в Поднебесную для выравнивания торгового сальдо во взаимной торговле — сегодня объемы китайского импорта превышают объемы украинского экспорта в эту страну.

«Если будут реализованы проекты в ключевых отраслях для сотрудничества, Украине удастся улучшить сальдо торговли с Китаем, сведя его к нулю. Нам нужно организовать работу так, чтобы импорт из Китая не превышал объемы нашего экспорта в эту страну», — заявил первый вице-премьер.

Среди стратегических направлений сотрудничества Арбузов назвал сельское хозяйство, развитие транспортной и портовой инфраструктуры для наращивания украинского экспорта и улучшения транзитных возможностей страны, а также самолетостроение, космическую отрасль, науку, культуру, медицину.

СПРАВКА:

Национальный банк Украины и Народный банк Китая подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней, что составляет около $ 2,36 млрд. Это позволит осуществлять часть внешнеэкономических расчетов между китайским и украинским бизнесом в национальных валютах — гривне и юане. По мнению экспертов, применение свопа в украино-китайской торговле позволить сократить объемы вывоза валюты из Украины, что будет оказывать стабилизирующее действие на курс гривны.